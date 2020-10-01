Рязанцы увидели музыкальный спектакль на стихи Есенина

В среду, 30 сентября, зрителям Рязанской областной филармонии показали литературно-музыкальную композицию «Родился я с песнями» к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. В совместной постановке приняли участие артисты Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова и актёры Театра на Соборной Дмитрий Мазепа и Владимир Баранов.

На сцене прозвучали стихи Сергея Есенина, написанные в разные годы. В роли самого поэта перед рязанцами предстал Дмитрий Мазепа. Как отметил актёр, в постановке он создаёт образ Есенина, который спустя много лет возвращается на Родину. Однако его никто не узнаёт и не понимает. Поэт тяжело переживает такое стечение обстоятельств, однако стихи и любовь к родному краю дают ему жизненные силы.

По-особенному лирично и ярко звучат песни на стихи Есенина в исполнении рязанского хора.

– Мы наконец-то собрали в одной постановке воедино часть есенинского репертуара, хранителем которого является наш хор. У нас получилась музыкальная фантазия-спектакль: музыканты вместе с актёрами действуют на одну тему, говорят на одном языке, – рассказывает Светлана Сухова, художественный руководитель Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

Кстати, именно Светлана Сухова подбирала музыка для постановки. А режиссёром музыкального спектакля стала Марина Есенина.



























Фото пресс-службы Рязанской областной филармонии