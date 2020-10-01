Работы на Севастопольской аллее в Рязани завершат к концу месяца

В Рязани продолжается благоустройства Севастопольской аллеи. Сейчас на объекте проводят ремонт пешеходных дорожек, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По просьбе рязанцев здесь установят бортовые камни и дополнительное освещение.

Отметим: из-за закупочных процедур благоустройство аллеи было приостановлено. Однако подрядчик возобновил работы, уточнили в мэрии. В конце октября, после завершении работ, Севастопольскую аллею дополнят информационные стенды. Их оформят активисты района и школьники.