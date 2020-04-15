Под медицинским наблюдением в Рязанской области находятся 662 человека

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В Рязанской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные по состоянию на 13.30 приводит опергруппа регионального правительства.

Четыре человека уже выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 662 человека.

Всего на сегодняшний день известно о 2733 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.