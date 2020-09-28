Обновлена информация о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

На 11 часов понедельника, 28 сентября, в Рязани и области выявлено 8 тыс 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ещё 40 являются условно подтверждёнными.

Возрастная группа, где зарегистрировано больше всего заболевших, остаётся прежней – от 46 до 64 лет. В ней заражены 3 тыс 250 человек.

На втором месте по числу случаев возрастная группа от 18 до 45 лет. Заболел 2 тыс 571 человек.

В возрасте от 65 до 80 лет COVID-19 выявлен у 1316 рязанцев, старше 80 лет 309 заражённых.

Детей в возрасте от 0 до 18 лет с начала пандемии заразилось в общей сложности 647.