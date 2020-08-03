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Николай Любимов встретился с министром цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области

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В понедельник, 3 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с министром цифрового развития, информационных технологий и связи региона Валерием Стройковым. Они обсудили перспективы развития цифровой экономики в регионе.

– Совсем недавно Президент России еще раз подчеркнул, что без позитивных сдвигов в сфере цифровизации экономики и в принципе всей жизни страны мы не сможем быть конкурентоспособными, – сказал Николай Любимов. – Рязанская область, поскольку мы стараемся быть лучше, должна в этом отношении также становиться лидером.

Валерий Стройков представил губернатору основные направления работы ведомства и достигнутые результаты, рассказал о мерах, которые принимаются для того, чтобы выполнить поставленные задачи профильного национального проекта «Цифровая экономика». В его рамках реализуются региональные проекты по пяти направлениям: цифровое государственное управление, информационная инфраструктура и безопасность, кадры для цифровой экономики и цифровые технологии.

– В 2020 году на реализацию этих региональных проектов выделено 363,4 млн. рублей из областного и федерального бюджетов, – сказал Валерий Стройков. – В каждом из направлений ведется активная работа.

Развивается и модернизируется система межведомственного электронного взаимодействия. Жители региона уже сейчас могут получить более 65 региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Рязанская область в текущем году вошла в пилотный проект по реализации интерактивной платформы обратной связи, которая позволяет напрямую общаться органам власти с жителями. Обращения граждан рассматриваются там в течение 10 дней. Создается Центр управления регионом – масштабная цифровая платформа, которая позволит собирать необходимую информацию из разных источников и проводить глубокий анализ.

К концу сентября этого года 296 социально значимых объектов в районах области будут обеспечены высокоскоростным интернетом, на 149 из них такая работа уже проведена. Всего за три года планируется подключить к высокоскоростному интернету 923 объекта в населенных пунктах региона. Стоит задача к 2030 году обеспечить такой современной связью не менее 97% домохозяйств жителей в муниципальных образованиях, и такие возможности уже имеет около 70% населения региона. Успешно реализуются проекты «Дети учат», «Школа CDO», «Электронный университет Правительства Рязанской области», где слушатели бесплатно получают цифровые компетенции. По заявкам предприятий реального сектора экономики ведется обучение с использованием сервиса «Центр ускоренной подготовки специалистов».

Губернатор положительно оценил деятельность министерства и выбранные приоритеты работы.

– Очень важное направление – подготовка кадров для цифровой экономики, – сказал Николай Любимов. – В прошлом году прошли обучение 2200 человек. Нужно расширять возможности для людей и направлять на это серьезные усилия, увеличивать количество подготовленных специалистов. Кроме того, необходимо плотно работать с сетевыми организациями, которые обеспечивают людей подключением к интернету, и в этом направлении еще многое предстоит сделать.

Губернатор отметил, что в регионе остается много зон с неустойчивой связью, и это реально тормозит работу новейшей техники, которую приобретают наши аграрии. Николай Любимов поручил в ближайшее время организовать презентацию региональной геоинформационной системы, разработанной министерством цифрового развития области совместно с минтрансом, чтобы граждане могли ей пользоваться.

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