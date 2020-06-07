На улице Фирсова в Рязани дорога провалилась в котлован

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В воскресенье, 7 июня, на улице Фирсова в Рязани произошло обрушение грунта на стройплощадке. Дорога провалилась в строительный котлован. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщил рязанец Михаил Шестаков

Шестаков написал, что обрушение около дома №14 на улице Фирсова в Рязани произошло на глазах местных жителей.

В администрации Рязани сообщили, что информация о ЧП была оперативно доведена до застройщика. На место приехали рабочие, дежурная смена спасателей и сотрудники ДПС.

Забор перенесли на оставшуюся часть дороги, она закрыта для движения автомобилей. В мэрии отметили, что есть объездная дорога. Место для пешеходов осталось.

Фото: Михаил Шестаков