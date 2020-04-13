На старожиловском конезаводе в один день горели два здания

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27 марта в историческом комплексе зданий старожиловского конезавода произошёл пожар. Об этом РИА «7 новостей» сообщил активист рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков.

По его словам вандалы сожгли кровлю корпуса «Скотного двора», входящего в ансамбль «Промышленно-усадебного комплекса Фон-Дервиза-1980-1896 гг.», считающегося объектом культурного наследия федерального значения.

Отмечается, что местные жители видели мужчин, срывающих стальные листы с кровли памятника. Неравнодушные граждане вызвали полицию, но вандалы успели скрыться.

27 марта одновременно загорелись сразу 2 здания: Конезаводская 1 и 5 – Скотный двор (коровник) и выявленный объект культурного наследия Служебный корпус.

Активисты подали заявление о возбуждении уголовного дела.

Фото из группы ВООПиК ВКонтакте