На кладбище под Рязанью у нескольких могил повреждены ограды

На кладбище села Шумашь под Рязанью оказались повреждены ограды на нескольких могилах. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По словам местной жительницы, это уже не первый случай. Около месяца назад она написала заявление участковому о порче ограды на могиле мужа, но ответа пока не получила.

Жители Шумаши считают, что ограды могли повредить работники находящейся недалеко лодочной мастерской. Дорога туда проходит рядом с кладбищем, и большие лодки вполне могли задеть ограды.

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Предприниматель Алексей Федин сообщил журналистам, что его работники ничего подобного не делали. Он рассказал, что иногда рядом с кладбищем появляется мусор, в том числе и крупногабаритный. Задеть оградки могли те, кто его привозит.

Глава администрации Полянского сельского поселения Рязанского района Жанна Ташнова считает, что вокруг кладбища необходимо установить забор. Тогда такого не случится. Но денег на это нет. Чиновница считает, что для этого необходимо, чтобы граждане инициировали участие в конкурсе местных инициатив.