Моногород Новомичуринск перешёл на онлайн работу с обращениями граждан

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Моногород Новомичуринск Рязанской области перешел на удаленную систему работы с обращениями граждан.

Переход на онлайн работу с обращениями граждан осуществлен в рамках внедрения цифровой платформы «Умный муниципалитет», которая в качестве лучшей практики была передана Новомичуринску моногородом Тутаевым Ярославской области в рамках проекта Фонда развития моногородов «Менторство». В соответствии с Соглашением город-наставник Тутаев помогает Новомичуринску в решении актуальных для моногородов задач. В частности, делится опытом применения цифровых технологий в работе органов местного самоуправления и эффективными практиками по привлечению средств некоммерческим сектором.

Система «Умный муниципалитет» включает несколько модулей: онлайн работа с обращениями граждан, управление городскими проектами, оперативная работа и контроль диспетчерских организаций и коммунальных служб.

В первую очередь для продолжения эффективного взаимодействия с жителями в период действия режима самоизоляции в Новомичуринске внедрена система онлайн работы с обращениями граждан. В дальнейшем планируется включение в работу всех модулей.