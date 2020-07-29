Мэрия сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом в районах Рязани

Администрация Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов 29 июля в регионе зарегистрированы 6 тыс 246 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани коронавирусом заражены 3 тыс 189 человек.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский – 1065 заболевших. В Октябрьском районе Рязани коронавирус выявлен к 904 жителей, в Железнодорожном – у 764. Меньше всего случаев в Советском районе – 456.