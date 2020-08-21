Мэрия обновила информацию о числе заражённых по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила свежую информацию о числе заражённых коронавирусом по районам Рязани. Данные размещены на официальном сайте мэрии.

На 15 часов четверга, 20 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 880 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 536 заболевших.

Самый «заражённый» район города – Московский, где зарегистрировано 1153 случая. Следом по числу заболевших идут Октябрьский (994), Железнодорожный (860) и Советский район Рязани (529).