Как распределилась заболеваемость COVID-19 по районам Рязанской области

По данным на вторник, 19 мая, в Рязанской области зарегистрировано 2577 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Больше всего заболевших в Рязани – 1377 случаев.
В Рязанском районе – 155 (Заокское – 32, Учхоз Стенькино – 14, Заборье – 11, Тюшево – 11, Поляны – 10, Дядьково — 9, Подвязье – 5, Рожок – 5, Богданово – 4, Высокое – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Агро-Пустынь – 3, Варские – 3, Мурмино – 3, Совхоз Рязанский – 3, Ровное – 3, Вышгород — 2, Глебово – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково – 2, Хирино – 2, по одному человеку в Алтухово, Вышетравино, Дмитриевке, Дубровичах, Затишье, Казаре, Коростово, Листвянке, Реткино, Романцево, Секиотово, Семкино, Турлатово, Ульяновке, Ходынинских двориках2 и Шумаши).
В г. Новомичуринск – 90.
В Скопинском районе — 74 (Павелец — 20, Ильинка — 13, Побединка – 7, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Березняги — 2, Клекотки – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Гремячка – 1, Гуменки – 1, Делехово — 1, Дмитриево – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Князево – 1, Коготково – 1, Лопатино – 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Старые Кельцы – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1).
В г. Рыбное — 69;
в г. Скопин – 68;
в Михайловском районе – 56 (Октябрьский – 22, Стрелецкие выселки – 6, Фирюлевка – 4, Красное – 3, Виленка – 2, Грязное – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Березово – 1, Бычки – 1, Волосовка – 1, Заря – 1, Иваньково — 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1, С/з им. Ильича – 1, Чурики – 1);
в Рыбновском районе – 53 (Костино – 18, Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка — 1, Перекаль – 1, Раменки — 1, Старое Батурино – 1);
в Ряжске – 51;
в г. Михайлов – 50;
в Клепиковском районе – 45 (Тума – 10, Криуша – 7, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Первушкино – 3, Давыдово – 1, Егорово – 1, Иншаково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Малиновка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Спирино – 1, Уткино – 1, Хараблино– 1, Щурово — 1);
в Шиловском районе – 39 (Лесной – 10, Сановка – 7, Желудёво – 5, Елизаветинка – 4, Ибредь – 3, Ирицы — 3, Борки – 2, Аделино – 1, Заполье – 1, Крутицы – 1, Муратово – 1, Слобода — 1);
в г. Касимов — 37;
в г. Сасово – 36;
в Сараевском районе – 30 (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Сысои – 4, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Бычки — 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1, Таптыково — 1);
в Спасском районе – 27 (Спиртзаводской – 7, Павловка – 3, Сушки – 3, Гавриловское – 2, Брыкин Бор – 1, Ижевское – 1, Малые Гулынки – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Панино – 1, Селезеново – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1, Ухорское – 1, Фатьяновка — 1);
в Касимовском районе – 22 ( Бабино-Булыгино — 3, Елатьма – 3, Щербатовка – 3, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Крутоярский – 1, Лашма – 1, Лощинино – 1, Малеево – 1);
в Шацком районе – 21 (Казачья Слобода – 8, Черная Слобода – 3, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово — 1).
В п. Шилово – 20;
в Пронске – 19;
в Спасске – 18;
в Захаровском районе – 17 (Смена – 5, Безлычное — 3, Елино — 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Окуньково – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1); в Кораблинском районе – 14 (Кипчаково – 5, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Ковалинка – 1, Пехлец – 1, Филатово — 1);
в Сасовском районе – 14 (Сотницыно – 4, Молодежный – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Алешино — 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Саблино — 1);
в Шацке – 14;
в Ермиши – 13;
в Александро-Невском районе – 11 (Боровок – 6, Ленино – 4, Калинино — 1); в Пронском районе – 11 (Мамоново – 4, Гремяки – 2, Береговая Погореловка – 1, Маклаково – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1, Скучаловка — 1); Чучково – 11.
В п.Старожилово – 10;
в Ермишинском районе – 9 (Надежка – 3, Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма — 2);
в Милославском районе – 9 (Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 1, Зеленый – 1, Змеевка – 1); в п. Милославское — 9;
в Старожиловском районе – 9 (Панинская слобода – 5, Ивановское – 1, Истье — 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1);
в п.Александро-Невский – 8;
в Кораблино – 7;
в Спас-Клепиках — 7;
в Чучковском районе – 7 (Мелехово – 3, Аладьино – 2, Остро-Пластиково – 1, Пертово – 10;
в Ряжском районе – 6 (Петрово – 2, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1, Салтыки — 1);
в Ухолово — 6;
в Путятино – 5;
в п. Сапожок – 5;
в п. Сараи – 5;
в Ухоловском районе – 4 (Покровское – 2, Поляки – 1, Ольхи — 1);
в Путятинском районе – 3 (Глебово – 1, Никитино – 1, Строевское – 1);
в Сапожковском районе– 3 (Михеи – 2, Кривель — 1);
в Захарово – 2;
в Пителинском районе (Юрьево) — 1.
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