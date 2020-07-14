Из-за упавшего на дорогу дерева в Рязани изменили троллейбусные маршруты

Вечером во вторник, 14 июля, в Рязани прошёл сильный дождь. Из-за этого затопило дорогу на улице Интернациональной, временно приостанавливалась работа троллейбуса №16. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что сейчас работа этого маршрута восстановлено. В то же время, на улице Чкалова произошел обрыв контактной сети. В данный момент троллейбусы 5-го маршрута не работают.

Кроме того, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Есенина также пришлось отключить контактную сеть троллейбуса. Сейчас рабочие пилят дерево и убирают его с дороги.