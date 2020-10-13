Из рязанской больницы имени Н.А. Семашко выписали пациентку, переболевшую COVID-19

Из больницы имени Н.А. Семашко в Рязани выписали пациентку, которая поступила с коронавирусом в средней степени тяжести здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Этим пациентом была 62-летняя Надежда Ивановна. Ее ситуация осложнялась еще и тем, что она страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью. Именно поэтому интенсивное лечение не помогало. Тогда врачи приняли решение перевести Надежду Ивановну в реанимацию. В лечении пациентки участвовали сразу несколько специалистов: инфекционист, пульмонолог, кардиолог, реаниматологи. Легкие женщины была поражены на 75%.

В общей сложности Надежда Ивановна пробыла в больницу полтора месяца, из которых 17 дней была подключена к аппарату ИВЛ.

— Совместными усилиями медперсонала состояние Надежды Ивановны удалось стабилизировать. Женщина поправилась и совсем недавно выписалась, в общей сложности проведя в стационаре три месяца, — рассказали врачи.

Инфекционист Ольга Щеголькова отметила, что Надежда Ивановна, находясь в тяжелом состоянии, верила в профессионализм врачей.