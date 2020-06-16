Губернатор рассказал, когда экономика Рязанской области выйдет на докризисный уровень

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Во вторник, 16 июня, состоялось совещание с руководителями подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области учреждений. В нём приняли участие рязанцы, которые воспользовались программами центра занятости.

Никита Аносов при поддержке службы занятости открыл собственный магазин строительных материалов. Он спросил Николая Любимова, как быстро, по его мнению, может восстановиться экономика региона.

По словам губернатора, процесс не должен быть длительным.

– Думаю, что экономика региона выйдет на докризисный уровень, самое позднее, – в первом квартале 2021 года. Надеюсь, что раньше, естественно. Раньше именно в нашем регионе, потому что мы постарались не закрывать стройку. Очень много промышленных предприятий было оставлено работающими, – сказал глава региона.

Губернатор считает, что больше всего от ограничений пострадал малый и средний бизнес, а также сфера услуг. Однако, действующие в регионе меры поддержки помогут бизнесу чувствовать себя более комфортно даже в этих непростых условиях.

Николай Любимов также отметил, что следующий этап снятия ограничений стартует, как только это станет возможно.