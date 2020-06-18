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Границы Есенинской Руси могут быть изменены

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Границы достопримечательного места «Есенинская Русь» могут быть изменены. Об этом 18 июня на заседании градостроительного комитета Рязанской городской Думы сообщил руководитель региональной инспекции по охране культурного наследия Денис Зайцев.

По словам Зайцева, сейчас разрабатывается проектная документация по возможной корректировке границ достопримечательного места и уточнению регламентов строительства на данной территории.

Депутаты напомнили руководителю инспекции о многочисленных жалобах жителей Рыбновского района и Солотчи на трудности с получением разрешений на строительство. Зайцев напомнил, что решения по Есенинской Руси принимаются на уровне федерального Министерства культуры.

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