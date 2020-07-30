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Евралис Семанс. Французский подход к рязанским полям

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В Рязанской области состоялся крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий в сельскохозяйственной отрасли региона. Впервые в 2020 году форум «День поля» было решено провести в течение двух дней. За это время на площадке СПК «Вышгородский» было представлено 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных агрокультур.

На одной из площадок со своей продукцией участников мероприятия знакомила компания ЕВРАЛИС СЕМАНС. Это одна из наиболее крупных европейских и мировых компаний по производству семян подсолнечника, кукурузы, рапса, сорго и сои.

ГК ЕВРАЛИС была основана во Франции в 1936 году. В России её продукция известна уже более 30 лет. Многие предприятия и хозяйства оценили уникальный опыт разработки посевного материала, которым обладает ЕВРАЛИС СЕМАНС. Примечательно, что и во Франции, и в России, а значит – и в Рязанской области производство осуществляется по единой методике выращивания, разработанной французскими специалистами для каждого гибрида. И в то же время учитываются индивидуальные особенности каждого хозяйства.

– Мы пытаемся двигаться в ногу с прогрессом. Для этого наши селекционеры ежегодно работают над созданием новых высокопродуктивных гибридов подсолнечника, кукурузы, рапса, сорго и сортов сои, – рассказал региональный представитель компании Евралис Семанс Рус по Липецкой, Тамбовской и Рязанской областям Сергей Петров.

Ежегодно в лабораториях ЕВРАЛИС СЕМАНС создают и тестируют более 8 000 гибридов подсолнечника. Компания предлагает эффективные способы увеличения урожая и предотвращения болезней растений.

Компания ЕВРАЛИС СЕМАНС создаёт гибриды кукурузы нового поколения, произрастающие в сложных климатических условиях. Благодаря стабильности, влагоотдаче, высокой продуктивности в стрессовых условиях засухи, гибриды ЕВРАЛИС СЕМАНС не имеют аналогов.

Исследованиями генетического потенциала рапса компания занимается уже более 50 лет. Селекционеры работают над повышением всхожести семян, их устойчивости к морозам и болезням.

В 2009 году ЕВРАЛИС СЕМАНС создала первую программу по исследованию сорго в Европе посредством своего филиала Евросорго. Компания постоянно внедряет инновации в производство этой культуры, создавая гибриды для удовлетворения новых рынков сбыта.

С 1975 года Евралис Семанс осуществляет инвестиции в исследования и селекцию сои. Компания может предложить российским сельхозпроизводителям сорта сои в группах спелости от 000 до I

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил:

«Чем больше сильных и опытных партнёров придёт в Рязанскую область, тем будет лучше для сельского хозяйства».

Продукция ЕВРАЛИС СЕМАНС позволит рязанским аграриям расширить кругозор и даст возможность пользоваться самыми передовыми разработками.

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