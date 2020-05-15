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Ещё в пяти населённых пунктах Рязанской области появился коронавирус

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В пятницу, 15 мая, в Рязанской области выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Ещё 91 положительный тест находится на подтверждении. Опергруппа регионального правительства сообщила информацию о распространении COVID-19 по районам Рязанской области. Коронавирус появился ещё в пяти населённых пунктах.

Рязань — 1 167

Александро-Невский — 6;

Ермишь — 13;

Захарово — 2;

Касимов — 35 (+6);

Кораблино — 5;

Милославское — 9;

Михайлов — 47;

Новомичуринск — 78;

Пронск — 15 (+4);

Путятино — 3;

Рыбное — 57;

Ряжск — 48;

Сапожок — 2;

Сараи — 5;

Сасово — 30;

Скопин — 57;

Спас-Клепики — 5;

Спасск — 18;

Старожилово — 8;

Ухолово — 6;

Чучково — 11;

Шацк — 13;

Шилово — 16;

Александро-Невский район — 11 (Боровок — 6, Ленино — 4, Калинино — 1);

Ермишинский район — 9 (Надежка — 3, Азеево — 2, Гремячий ключ — 2, Савватьма — 2);

Захаровский район — 17 (Смена — 5, Безлычное — 3, Елино — 2, Пупкино — 2, Добрые Пчёлы — 1, Зимино — 1, Окуньково — 1, Плахино — 1, Поливаново — 1);

Касимовский район — 21 (Бабино-Булыгино — 3, Елатьма — 3, Щербатовка — 3, Подлипки — 2, Телебукино — 2, Клетино — 2, Ахматово — 1, Гусь-Железный — 1, Кочемары — 1, Лашма — 1, Лощинино — 1, Малеево — 1);

Клепиковский район — 39 (Тума — 10, Криуша — 6, Аверкиево — 5, Алексеево — 5, Первушкино — 3, Давыдово — 1, Егорово — 1, Кондаково — 1, Молькино — 1, Натальино — 1, Озерки — 1, Пилево — 1, Уткино — 1, Хараблино — 1, Щурово — 1);

Кораблинский район — 12 (Кипчаково — 5, Ключ — 4, Бобровинки — 2, Ковалинка — 1);

Милославский район — 8 (Кочуры — 3, Чернава — 3, Бугровка — 1, Змеевка — 1);

Михайловский район — 44 (Октябрьский — 18, Стрелецкие Выселки — 6, Виленка — 2, Козловка — 2, Печерники — 2, Фирюлёвка — 2, Берёзово — 1, Волосовка — 1, Грязное — 1, Заря — 1, Иваньково — 1, Ижеславль — 1, Киндяково — 1, Красное — 1, Низок — 1, Первомайский — 1, Покровское — 1, Пушкари — 1);

Путятинский район — 3 (Глебово — 1, Никитино — 1, Строевское — 1);

Пронский район — 10 (Мамоново — 4, Береговая Погореловка — 1, Гремяки — 1, Маклаково — 1, Погореловский — 1, Роскино — 1, Скучаловка — 1);

Рыбновский район — 44 (Костино — 9, Новосёлки — 7, Старолетово — 5, Высокое — 4, Глебково — 4, Горяйново — 3, Завод Ветзоотехника — 3, Пощупово — 2, Выселки — 1, Житово — 1, Зубово — 1, Козловка — 1, Перекаль — 1, Раменки — 1, Старое Батурино — 1);

Ряжский район — 6 (Петрово — 2, Шереметьево — 2, Дегтяное — 1, Салтыки — 1);

Рязанский район — 140 (Заокское — 32, Учхоз Стенькино — 14, Тюшево — 11, Поляны — 10, Заборье — 9, Дядьково — 8, Подвязье — 5, Рожок — 5, Богданово — 4, Ялтуново — 4 , Абрютино — 3, Варские — 3, Высокое — 3, Мурмино — 3, Вышгород — 2, Земенки — 2, Насурово — 2, Полково — 2, Ровное — 2, Хирино — 2, Алтухово — 1, Вышетравино — 1, Дмитриевка — 1, Дубровичи — 1, Затишье — 1, Казарь — 1, Коростово — 1, Листвянка — 1, Реткино — 1, Секиотово — 1, Совхоз Рязанский — 1, Ульяновка — 1, Ходынинские дворики — 1, Шумашь — 1);

Сапожковский район — 3 (Михеи — 2, Кривель — 1);

Сараевский район — 30 (Красный Озерок — 7, Напольное — 6, Сысои — 4, Алексеевка — 3, Красный Куст — 2, Мордово — 2, Бычки — 1, Красная Вершина — 1, Кривское — 1, Новый Хутор — 1, Паники — 1, Таптыково — 1);

Сасовский район — 13 (Сотницыно — 4, Раково — 2, Фроловское — 2, Алёшино — 1, Гавриловское — 1, Кузьминки — 1, Молодёжный — 1, Саблино — 1);

Скопинский район — 69 (Павелец — 20, Ильинка — 13, Побединка — 7, Горлово — 3, Моховое — 3, Березняги — 2, Клекотки — 2, Отрада — 2, Петрушино — 2, Чулково — 2, Вослебово — 1, Гуменки — 1, Делехово — 1, Дмитриево — 1, Желтухинский — 1, Затворное — 1, Коготково — 1, Нагиши — 1, Новиково — 1, Свинушки — 1, Старые Кельцы — 1, Успенское — 1, Шелемишево — 1);

Спасский район — 22 (Спиртзаводской — 7, Сушки — 3, Павловка — 2, Брыкин Бор — 1, Гавриловское — 1, Ижевское — 1, Малые Гулынки — 1, Новики — 1, Огородниково — 1, Селезнёво — 1, Собчаково — 1, Старостеклянное — 1, Троица — 1);

Старожиловский район — 5 (Панинская слобода — 2, Ивановское — 1, Истье — 1, Рязанские Сады — 1);

Ухоловский район — 4 (Покровское — 2, Ольхи — 1, Поляки — 1);

Чучковский район — 5 (Мелехово — 3, Аладьино — 2);

Шацкий район — 18 (Казачья Слобода — 7, Чёрная Слобода — 3, Лесное Конобеево — 2, Новочернеево — 2, Высокое — 1, Ольхи — 1, Печины — 1, Сново-Здорово — 1);

Шиловский район — 25 (Лесной — 8, Елизаветинка — 4, Желудёво — 4, Сановка — 3, Аделино — 1, Борки — 1, Заполье — 1, Ирицы — 1, Муратово — 1, Слобода — 1).

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