Елена Сорокина проконтролировала благоустройство дворов

-

В Рязани продолжается реализация национального проекта по благоустройству городских территорий. В понедельник,8 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила дворы на улицах Татарская и Зубковой.

Во дворе дома №56а по ул. Татарская работы уже завершаются: здесь уложили асфальт и тротуарную плитку, сделали парковку, устанавливают детскую площадку и спортивное оборудование. Как отметила Елена Сорокиина на своей странице в соцсети Фейсбук, замечаний по сроками и качеству работу ни у неё, ни у жильцов нет.

Двор дома №28 к. 1 по ул. Зубковой отремонтирован на 60%. Горожане рассказали Елене Сорокиной, что водоотведение и озеленение территории вызывают у них опасения. Подрядчик заверил, что все недостатки будут устранены.

– Рязанские дворы должны быть комплексно благоустроены. Мы постоянно взаимодействуем с подрядчиками и жителями, контролируем выполнение каждого этапа проекта, объекты будут приниматься только после тщательного осмотра и устранения всех выявленных недочетов, – заявила Елена Сорокина.