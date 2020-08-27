Елена Сорокина поздравила жительницу Рязани со 100-летним юбилеем

В четверг, 27 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила со 100-летним юбилеем Турчанову Прасковью Алексеевну. Это женщина героической судьбы, ветеран Великой Отечественной войны, которую она прошла с июля 1941 по 9 мая 1945 года медицинской сестрой, спасала и лечила раненых. Ее госпиталь входил в состав действующей армии. За время военных действий он находился вблизи передовой в составе различных фронтов.

Турчанова Прасковья Алексеевна была награждена Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией» и знаком «Отличник санитарной службы».

В конце 40-х годов прошлого века семья Турчановых переехала в Рязань, где Прасковья Алексеевна работала медицинской сестрой в детском саду, затем 35 лет акушеркой в роддоме №2. За свой добросовестный труд она неоднократно получала поощрения и награды, в 1971 году была награждена орденом Трудового Красного знамени. На заслуженный отдых Прасковья Алексеевна ушла в 1985 году.

– Я искренне поздравляю Прасковью Алексеевну с уникальным юбилеем от администрации и всех жителей нашего города! Жизнь Турчановой Прасковьи Алексеевны может служить примером для всех рязанцев, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.

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