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Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём Весны и Труда

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём Весны и труда.

Уважаемые рязанцы! Поздравляю вас с 1 мая, с Праздником Весны и Труда!

Этот день многие из нас помнят еще с детства – всей семьей, с коллегами и друзьями люди выходили на празднично оформленные улицы города, держа в руках шары и цветы. Первомайское шествие объединяло всех от мала до велика.

Сейчас мы переживаем непростой период и встречаем этот традиционный и всеми любимый праздник, находясь в режиме временных ограничений. Но все эти сложности мы обязательно преодолеем, победим. Впереди у нас встречи с родными и близкими, пикники и выезды на природу, путешествия и яркие события, городские праздники и фестивали. Все это обязательно будет, главное – не терять позитивного настроя и продолжать заботиться о своем здоровье и следовать рекомендациям.

Дорогие земляки! В день 1 мая я хочу пожелать всем крепкого здоровья и счастья, успехов во всех делах и начинаниях, весеннего тепла и яркого солнца! С праздником!

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