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Елена Сорокина осмотрела технику для уборки в городе в зимний период

Елена Лобанова

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела спецтехнику, подготовленную для уборки города в зимний период. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

— Вопросы подготовки к зиме очень важны, особенно для такого большого города, как Рязань. Благодаря поддержке Правительства Рязанской области и лично Губернатора Николая Викторовича Любимова за последнее время нам удалось существенно обновить парк техники, в том числе той спецтехники, которая будет использоваться зимой, — написала глава администрации. 

Елена Сорокина рассказала, что все машины прошли техобслуживание, в них были заменены необходимые детали и механизмы. Всего на заснеженные улицы города выйдут 137 единиц спецтехники. 

— Уборка города в зимний сезон будет осуществляться самосвалами, подметальными уборочными машинами, экскаваторами, бульдозерами, автогрейдерами, тракторами малой механизации, тракторами с щетками, пескоразбрасывателями, снегопогрузочными машинами, — пояснила мэр города. 

Глава администрации затронула не только положительные моменты, но еще и рассказала о некоторых нерешенных вопросах. Так, мэрии еще необходимо сформировать резерв водителей, дабы обеспечить бесперебойную работу техники. Кроме того, администрация планирует заключить контракты с подрядчиками. Это нужно на крайний случай: если зима окажется снежной и городская техника не будет справляться. 

— Для водителей мы разработали маршрутные карты, каждый человек должен знать, какой участок города он будет убирать, за какую территорию будет нести ответственность. Если у каждой улицы города и у каждого тротуара не будет четко назначенного ответственного, то не с кого будет спросить. Мы стремимся к тому, чтобы ответственность была персональной. При таком подходе уборка будет качественной и своевременной, — заметила Елена Сорокина.

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