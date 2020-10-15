Елена Сорокина осмотрела технику для уборки в городе в зимний период

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела спецтехнику, подготовленную для уборки города в зимний период. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Елена Сорокина рассказала, что все машины прошли техобслуживание, в них были заменены необходимые детали и механизмы. Всего на заснеженные улицы города выйдут 137 единиц спецтехники.
Глава администрации затронула не только положительные моменты, но еще и рассказала о некоторых нерешенных вопросах. Так, мэрии еще необходимо сформировать резерв водителей, дабы обеспечить бесперебойную работу техники. Кроме того, администрация планирует заключить контракты с подрядчиками. Это нужно на крайний случай: если зима окажется снежной и городская техника не будет справляться.