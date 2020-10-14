Елена Сорокина оценила ход ремонтных работ на улице Народный бульвар в Рязани

В среду, 14 октября, глава администрации посетила с проверкой улицу Народный бульвар в Рязани. В настоящее время там идет комплексное благоустройство участка автодороги, сообщает пресс-служба администрации города.

На участке обустроят тротуары, заездные и парковочные карманы, установят дорожные знаки, заменят остановки общественного транспорта и восстановят озеленение.

— В настоящее время на проезжей части уже снять старый слой асфальта и уже монтируется бортовой камень. Все тротуары засыпаны щебенкой. Стоит отметить, что работы ведутся с опережением сроков. А в ближайшее время подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальта и тротуарной плитки на пешеходных дорожках, — сообщает пресс-служба ведомства.

Подрядчик заверил Елену Сорокину, что все работы, которые можно будет выполнить в теплое время суток, будут завершены до наступления холодов.

Также глава администрации подумала и о маломобильных гражданах. Подрядчик рассказал, что проект предусматривает плавные съезды с тротуаров там, где их пересекает проезжая часть. Кроме того, по словам специалиста, в таких местах высота бордюра не будет превышать 3 см.