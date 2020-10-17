Елена Сорокина на общегородском субботнике убрала мусор в Московском районе

В субботу, 17 октября, мэр Рязани Елена Сорокина убрала мусор на пересечении Московского шоссе и улицы Юбилейной. Сделала она это в рамках общегородского субботника. Об этом глава администрации сообщила на своей странице в Facebook.

— Наш город убирается ежедневно, но наступает время, например в преддверии зимы, когда Рязань нуждается в особенно тщательной уборке. К новому времени года надо подготовиться, — заметила Елена Сорокина.

По словам мэра города, тот участок, где и прошел субботник, не входит в план Дирекции благоустройства. Из-за этого он не подвергается ежедневной уборке и временами замусоривается. Местные жители не раз обращались с этой проблемой.

Елена Сорокина отметила, что сотрудники администрации и муниципальных учреждений уже вторую неделю принимают участие в месячнике по благоустройству.

— Радует, что рязанские предприятия и учреждения, территориальные общественные самоуправления, жители частного сектора активно участвуют в общегородских субботниках. Мы очень благодарны им за стремления сделать город чище, — написала глава администрации.

Следующий субботник запланирован на 24 октября. О времени и месте станет известно позже.

Однако, как отметила Елена Сорокина, если местные жители проявят инициативу и захотят поработать в течение недели, то администрация окажет им поддержку в обеспечении инвентарем и вывозе мусора.