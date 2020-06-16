ЕГЭ в Рязани сдадут выпускники из Москвы, Ярославля и Санкт-Петербурга

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Во вторник, 16 июня, в Рязани состоялось онлайн-заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения ЕГЭ на территории региона.

Иинистр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что ЕГЭ в этом году в Рязанской области будут сдавать около 5000 человек. Единый государственный экзамен планируют сдавать не только выпускники 2020 года, но и прошлых лет, а также учащиеся среднего профессионального образования. В регионе подготовлен 31 пункт проведения экзаменов, 2 из них на дому.

Впервые в этом году в Рязанской области экзамены будут сдавать выпускники из Московской и Ярославской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в министерстве образования и молодёжной политики региона.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году будет проходить с 3 по 25 июля, дополнительный – с 3 по 8 августа. ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля. Приэтом в Ермишинском, Пронском, Рязанском, Сараевском, Чучковском районах и городе Сасово количество участников достаточно для сдачи экзамена в один день. В этих районах экзамен будут сдавать 6 июля.