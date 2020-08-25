Детские сады Рязани готовятся к новому учебному году

Заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина посетила детский сад №48 в посёлке Мехзавод. Она осмотрела здание, в котором завершается ремонт. Здесь заменили полы и потолки, оштукатурили и покрасили стены, заменили электропроводку, отремонтировали кладовую, прачечную и пищеблок. Помещения санузлов выложены керамической плиткой. Кроме того, установлены новые двери и окна.

Помощь и поддержку филиалу детского сада №48 оказывает спонсорская организация. К началу нового учебного года будет закуплена новая мебель и игрушки в групповые комнаты для 50 детей.

В ходе выездного совещания Надежда Штевнина дала поручение до 1 сентября завершить все ремонтные работы в детском саду №48 и организовать санитарную уборку прилегающей территории.

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Далее участники объезда осмотрели дошкольное образовательное учреждение №136.

В 2020 году в детском саду «Журавлик» благодаря подпрограмме «Доступная среда» создали условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь отремонтировали вход и установили пандус. В туалете появилось специальное оборудование. Также приобретено развивающее оборудование для инвалидов.

Заведующая детским садом Оксана Кочетыгова рассказала, что в 2019-2020 учебном году в образовательном учреждении был завершен капитальный ремонт в нескольких группах. Родители детей, посещающих детсад, также проявляют немалую активность. При их поддержке выполнен косметический ремонт нескольких групп, установлено дополнительное освещение, заменены окна, установлена новая сантехника, приобретено игровое оборудование на прогулочные участки и шкафы в раздевалки групп.

Надежда Штевнина поблагодарила спонсоров за оказанную помощь и поддержку юным рязанцам, которые придут в обновленные детские сады в новом учебном году.