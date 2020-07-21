День города рязанцы отметят выставкой собак, танцами и мыльными пузырями

1 августа ровно в 9.25 в Рязани стартуют праздничные гуляния в честь Дня города. Торжества начнутся с награждения рязанцев юбилейными медалями.

Далее праздник в ЦПКиО продолжит проект «Арт-парк». В парке появятся спортивная, гастрономическая, историческая зоны. Рязанцы и гости города смогут посетить выставку собак, кафе и рестораны, шоу мыльных пузырей. Взрослые оценят выступления реконструкторов, спортсменов и танцоров, а дети – игры и забавы от аниматоров.

Вечером отметить День рождения города можно будет в центре. На улице Почтовой состоится концерт в рамках фестиваля «Летние дни рязанского джаза». А на площади Ленина выступит группа «Отпетые мошенники».

Концерт намечен на 19.00.

А в 22.00 в небе вспыхнет праздничный салют.

2 августа Рязань отметит День ВДВ.