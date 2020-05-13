Банк «Открытие» в Рязани выдал первый ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка 2020»

Кредит выдан жителю региона в рамках программы «Господдержка 2020». Льготная ипотека по ставке 6,25% в размере 2 млн рублей была выдана на приобретение однокомнатной квартиры в жилом районе «Окские просторы» у застройщика ГК «СтройПромСервис».
Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20% от стоимости жилья.
«Мы уже приняли более 20 заявок по программе «Господдержка 2020, на данный момент одобрение получили 11 заявок, остальные находятся в процессе согласования», — отметила Лариса Дуденкова, и.о. управляющего банка «Открытие» в Рязани.
Так же банк начал прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.
«Уверена, что программы будут интересны жителям нашего региона. Оформить их можно через дистанционные каналы банка», — отметила Лариса Дуденкова, и.о. управляющего банка «Открытие» в Рязани.
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