Аркадий Фомин обратился к рязанцам в День памяти и скорби

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обратился к рязанцам по случаю Дня памяти и скорби. Публикуем полный текст обращения.

Уважаемые рязанцы! Дорогие ветераны!

Нет в нашей стране семьи, где с болью и скорбью не вспоминали бы трагическую дату – 22 июня – начало Великой Отечественной войны. Для каждого из нас это страшное событие – прежде всего, личная история, в которой свои герои, отдавшие жизнь за свободу и независимость Отчизны ради нашего мирного будущего. Беспримерная стойкость, мужество и отвага солдат и офицеров, героический труд всех, кто остался в тылу, помогли выстоять и одолеть жестокого врага. Ценой больших потерь советский народ отстоял родную землю, спас мир от фашизма, поднял страну из руин.

С каждым годом мы всё острее чувствуем нравственную мощь этого поистине беспримерного подвига, осознаём значимость Победы. Память о Великой Отечественной войне, о её правде – это наша совесть и общая ответственность: мы должны быть достойными своих великих предков, верными ценностям патриотизма, которые они нам завещали. Наш долг – передавать знания об истории страны будущему поколению, не допустить фальсификации фактов, заполнить пробелы о неизвестных ранее событиях военных лет, заслугах защитников Родины.

Слова безграничной благодарности и слава нашим ветеранам, героям-победителям! Вечная память павшим!

Дорогие рязанцы, мира всем нам, добра и благополучия!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы