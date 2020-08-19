Администрация Рязани обновила данные о заболевших коронавирусом по районам города

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.

По состоянию на 15.00 18 августа в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 827 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 511 заболевших.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, где зарегистрировано 1149 случаев коронавируса. В Октябрьском районе Рязани с начала пандемии заболели 986 человек, в Железнодорожном – 853. Меньше всего заражённых в Советском районе – 523.