Администрация обновила данные о заражённых COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани предоставила новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города.
На 15 часов 11 мая в Рязани медики выявили 990 случаев COVID-19. Это более половины от 1842 заболевших в целом по Рязанской области.
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там болеет 381 человек. По сравнению со вчерашнем днём число заболевших увеличилось на 30.
В Октябрьском районе заразились коронавирусом 248 жителей (+16), в Железнодорожном – 216 человек (+14). Самым «здоровым» районом остаётся Советский. Там врачи зарегистрировали 145 случаев заражения (+8).
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