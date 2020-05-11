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Администрация обновила данные о заражённых COVID-19 по районам Рязани

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Администрация Рязани предоставила новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города.

На 15 часов 11 мая в Рязани медики выявили 990 случаев COVID-19. Это более половины от 1842 заболевших в целом по Рязанской области.

Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там болеет 381 человек. По сравнению со вчерашнем днём число заболевших увеличилось на 30. 

В Октябрьском районе заразились коронавирусом 248 жителей (+16), в Железнодорожном – 216 человек (+14). Самым «здоровым» районом остаётся Советский. Там врачи зарегистрировали 145 случаев заражения (+8). 

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