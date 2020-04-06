20 тысяч пожилых рязанцев получат адресную помощь

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Рязанские активисты ОНФ обсудили с губернатором области Николаем Любимовым вопросы оказания единовременной продуктовой помощи пожилым рязанцам. В Рязанской области работает волонтерский штаб, участники которого помогают пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств. Теперь, в рамках акции «МЫ ВМЕСТЕ» появилась возможность существенно нарастить объемы оказываемой населению помощи.

Акцию организовали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров для поддержки наиболее уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Средства для нуждающихся выделила «Альфа-Групп». Деньги переданы «Волонтерам-медикам», которые заключают договоры с социальными некоммерческими организациями в регионах.

В Рязанскую область уже поступило 10 миллионов рублей. На эти средства закупят 20 тысяч продуктовых наборов и доставят их нуждающимся.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Евгений Зызин в рамках селекторного совещания рассказал о работе волонтерского штаба губернатору Николаю Любимову.

– Количество звонков от граждан, которым необходима помощь в приобретении товаров первой необходимости возрастает. Совместно с волонтерами мы отработали уже более 200 заявок. Теперь благодаря средствам «Альфа-Групп» у нас появилась возможность оказать разовую благотворительную помощь. Средства уже поступили и сейчас совместно с Министерством труда и социальной защиты региона мы приступили к формированию списков нуждающихся, в возрасте от 65 лет и старше, – рассказал Зызин.

Губернатор поручил министерству социальной защиты населения совместно с министерством экономического развития и торговли оказать содействие в проработке вопроса скорейшего формирования продуктовых наборов и закупки их в торговых сетях. Представитель штаба «Волонтеров медиков» Галина Кузякина рассказала, что волонтеры готовы включиться в работу по доставке таких наборов нуждающимся. Николай Любимов поблагодарил активистов ОНФ и волонтеров за их труд.

– Спасибо Вам большое за вашу работу. Мы обязательно найдём способы поблагодарить волонтеров за то дело, которое они сейчас делают, за неравнодушие. Очень важно, что мы действительно вместе, – подчеркнул Николай Любимов.

Доставку продуктов пожилым рязанцам начнут уже в конце текущей недели. В течение апреля –мая разовую благотворительную помощь получат порядка 20 тысяч пожилых рязанцев.

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