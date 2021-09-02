Руководителем рязанских теплосетей стал Алексей Олейник

Директором МУП РМПТС Рязани стал Алексей Михайлович Олейник. Руководителя назначили 1 сентября. Информация есть на сайте предприятия.

До этого тепловыми сетями Рязани руководил Сергей Лепёхин. Правда, в должности он продержался менее 2 месяцев.

Информации об Олейнике в интернете не так много. В основном она касается предприятий, которыми руководил этот человек. Например, ООО «Купавинские Тепловые Сети» (Старая Купавна Московской области).

Также Олейник участвовал в конкурсе на должность директора РМПТС вместе с Лепёхиным.