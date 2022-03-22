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Вторник, 22 марта, 2022

Росздравнадзор признал отсутствие ряда лекарств в аптеках Рязани 

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Росздравнадзор признал отсутствие ряда лекарств в аптеках Рязани 

Александр Ильин
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения признала отсутствие ряда лекарственных препаратов в аптеках Рязани, сообщает пресс-служба ведомства 22 марта.

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Результаты мониторинга показали, что отсутствуют следующие препараты, входящие в Перечень жизненно-необходимых и важнейших:

  • L-Тироксин Берлин-Хеми АГ.
  • Эутирокс® Мерк Хелскеа КГаА. 

L-Тироксин (производитель Россия) и противоэпилептические препараты имеются в ограниченных количествах.

Причиной задержки в поставках лекарств в Росздравнадзоре назвали сложности с логистикой; в частности, изменились схемы и способы доставки.

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Отмечается, что отказов в поставках лекарственных препаратов, в том числе европейских производителей не зафиксировано.

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