Росздравнадзор признал отсутствие ряда лекарств в аптеках Рязани 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения признала отсутствие ряда лекарственных препаратов в аптеках Рязани, сообщает пресс-служба ведомства 22 марта.

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Результаты мониторинга показали, что отсутствуют следующие препараты, входящие в Перечень жизненно-необходимых и важнейших:

L-Тироксин Берлин-Хеми АГ.

Эутирокс® Мерк Хелскеа КГаА.

L-Тироксин (производитель Россия) и противоэпилептические препараты имеются в ограниченных количествах.

Причиной задержки в поставках лекарств в Росздравнадзоре назвали сложности с логистикой; в частности, изменились схемы и способы доставки.

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Отмечается, что отказов в поставках лекарственных препаратов, в том числе европейских производителей не зафиксировано.