Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тыс. граждан.

Полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся, подчеркнул замминистра. Илья Торосов отметил: сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». В Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, писали «Известия». В документе предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, начало для нового инструмента вполне успешное. Но полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт внесудебного банкротства начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими, уверен эксперт.

В крупных кредитных организациях «Известиям» сказали, что пока не фиксируют большого количества внесудебных банкротств среди своих клиентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Стечение обязательств: россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей