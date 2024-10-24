Бойцы ВС России нашли предсмертную записку убитого польского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ, пишет « МК » со ссылкой на соцсети.

Поляк посетовал, что украинские военные оставили иностранных товарищей без поддержки во время столкновения с российской армией.

Кроме того, как стало известно из записки, поляк проклял тот день, когда приехал на Украину. Также он назвал украинцев предателями и пожелал им «гореть в аду».

Пока неизвестно, на каком именно участке фронта это произошло.