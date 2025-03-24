Российские семьи с детьми получат новую ежегодную выплату

В России с 2016 года наблюдается снижение рождаемости. В 2023 году родилось 1,26 миллиона детей, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Для исправления ситуации разработана Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности до 2036 года. Распоряжение о её утверждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин 24 марта, пишет «Парламентская газета».

Документ предусматривает новые меры поддержки семей, включая ежегодные выплаты родителям с двумя и более детьми, совершенствование материнского капитала, трудовые преференции для родителей, а также общественные награды для многодетных бабушек и дедушек.

Ежегодные выплаты родителям с двумя детьми

По данным авторов стратегии, число рождений в России росло с 2006 по 2013 год — с 1,48 до 1,9 миллиона малышей, но с 2016 года этот показатель начал снижаться, достигнув 1,26 миллиона в 2023 году. Дополнительным фактором сокращения рождаемости является уменьшение числа женщин репродуктивного возраста:

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2006 год — 39,4 миллиона,

2013 год — снижение на 8,2%,

2024 год — снижение ещё на 5,4% (до 34,2 миллиона),

2030 год (прогноз) — 33,2 миллиона.

Также за последние годы снизился уровень брачности: если в 2013 году коэффициент составлял 8,5 браков на тысячу человек, то в 2023 году он упал до 6,5.

В рамках новой стратегии российские семьи, имеющие двух и более детей, получат ежегодные выплаты. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал эту инициативу, отметив, что любая дополнительная финансовая помощь особенно важна для семей, живущих в регионах с низким уровнем рождаемости.

Расширение возможностей материнского капитала

Документ предусматривает усовершенствование правил использования материнского капитала. Сейчас его чаще всего тратят на жильё и образование детей, эксперты предлагают расширить перечень доступных направлений.

Увеличить сумму доступных остатков на счёте: вместо нынешних 10 000 рублей разрешить снимать до 20 000 рублей.

Разрешить тратить средства на лекарства и медицинские услуги, если они не покрываются ОМС.

Позволить многодетным семьям и родителям детей-инвалидов приобретать на средства маткапитала отечественные автомобили.

Кроме того, стратегия предлагает совершенствование системы социальных выплат. Одна из инициатив — отмена критерия нуждаемости при назначении пособий, так как он заставляет семьи оформлять фиктивные разводы, чтобы получить поддержку.

Новые трудовые льготы для родителей

Для работающих родителей стратегия предлагает гибкий график, дистанционную занятость для беременных и сотрудников с несовершеннолетними детьми, особенно в малых городах и сельской местности.

В Правительство уже направлены поправки, защищающие права работающих родителей. Например, сейчас отец не может оформить больничный по уходу за ребёнком, если мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, заболела. Этот пробел в законодательстве предлагается устранить.

Общественные награды для бабушек и дедушек

Документ предусматривает введение общественных наград для многодетных и многовнуковых бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек. К сожалению, о дополнительных выплатах речи не идёт.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что помощь пожилым людям должна выражаться не в денежных вознаграждениях, а в обеспечении достойной пенсии, чтобы они не нуждались в поддержке от своих детей.

Дополнительные меры поддержки семей

Стратегия также включает ряд инициатив, направленных на укрепление института семьи и защиту детства:

✅ Популяризация образа многодетной семьи в СМИ и социальных сетях.

✅ Психологическая поддержка семей и развитие института медиации.

✅ Усиление контроля за употреблением детьми алкоголя, табака и наркотиков.

✅ Расширение программ охраны здоровья матери и ребёнка.

✅ Приоритетная поддержка многодетных семей.

✅ Введение подарочных наборов для новорождённых в регионах.

✅ Создание пунктов проката предметов первой необходимости для молодых и малообеспеченных семей.

✅ Ужесточение контроля за выплатой алиментов.

✅ Открытие комнат матери и ребёнка в вузах и создание групп кратковременного пребывания детей для студентов с детьми.

✅ Содействие трудоустройству родителей.

Жильё, коммунальные льготы и поддержка участников СВО

В рамках стратегии предлагаются меры по улучшению жилищных условий семей с детьми:

развитие арендного и социального жилья для молодых семей,

строительство доступного жилья,

совершенствование системы льгот на коммунальные услуги в регионах.

Отдельное внимание уделено поддержке семей участников специальной военной операции (СВО).

Адаптация мигрантов и привлечение иностранных специалистов

Ещё одно направление стратегии — адаптация детей мигрантов к языковой, социальной и культурной среде России.

Также планируется привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов, чтобы они оставались в стране, создавали семьи и способствовали повышению рождаемости.

Принятая стратегия охватывает широкий спектр мер поддержки семей — от ежегодных выплат и расширения возможностей материнского капитала до трудовых преференций, жилищных программ и защиты прав родителей. Эти инициативы направлены на повышение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми и укрепление демографической ситуации в России.