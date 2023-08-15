Родные рассказали о школьнице, выпрыгнувшей с 4-го этажа от насильника

15-летняя школьница, выпрыгнувшая из окна 4-го этажа от насильника в Ижевске, получила компрессионный перелом позвоночника, шансы, что девочка будет ходить, невелики, сообщает РЕН ТВ.

ЧП случилось 12 августа. Девочку, лежавшую на земле, заметили прохожие, 34-летнего подозреваемого в нападении задержали.

Родные сообщили, что школьница очень общительная. Мужчина познакомился с ней за несколько дней до нападения, когда подсел во дворе к компании молодёжи.

Жертву в квартиру педофил заманил, попросив забрать у жены карточку под видом внебрачной дочери. В квартире в момент преступления находилась мать мужчины.

— Начал ее раздевать, домогался, приставал, душил. Сказал, если кому расскажешь — убью, в лесу закопаю, в интернет все. Он снимал все это. Как-то получилось, она спрыгнула голая с 4 этажа, — рассказала мать пострадавшей.

По словам бабушки девочки, при падении внучка приземлилась на ноги, их школьница сейчас не чувствует. Голова не пострадала — пациентка в сознании, разговаривает.

Мать школьницы рассказала, что предстоит провести 2 этапа операции.