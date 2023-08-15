Родные рассказали о школьнице, выпрыгнувшей с 4-го этажа от насильника

15-летняя школьница, выпрыгнувшая из окна 4-го этажа от насильника в Ижевске, получила компрессионный перелом позвоночника, шансы, что девочка будет ходить, невелики, сообщает РЕН ТВ.
ЧП случилось 12 августа. Девочку, лежавшую на земле, заметили прохожие, 34-летнего подозреваемого в нападении задержали.
Родные сообщили, что школьница очень общительная. Мужчина познакомился с ней за несколько дней до нападения, когда подсел во дворе к компании молодёжи.
Жертву в квартиру педофил заманил, попросив забрать у жены карточку под видом внебрачной дочери. В квартире в момент преступления находилась мать мужчины.
По словам бабушки девочки, при падении внучка приземлилась на ноги, их школьница сейчас не чувствует. Голова не пострадала — пациентка в сознании, разговаривает.
Мать школьницы рассказала, что предстоит провести 2 этапа операции.