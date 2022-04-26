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Вторник, 26 апреля, 2022

«Родители плакали перед телом дочери»: раскрыты детали смертельного ДТП в Йошкар-Оле

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«Родители плакали перед телом дочери»: раскрыты детали смертельного ДТП в Йошкар-Оле

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Житель Йошкар-Олы Кирилл рассказал о смертельной аварии, которая накануне произошла на перекрестке Дружбы и Машиностроителей в Йошкар-Оле, пишет Про Город.

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По предварительной версии, владелец иномарки Porsche Panamera оставил машину на ночь в автомойке на полную химчистку салона.

Однако пьяный работник поехал кататься на ней со своей 17-летней подругой. Водитель разогнался до 140 км/ч и на перекрестке не вошел в поворот. В итоге пассажирка скончалась на месте.

«Видел мать и отца, оба были в шоке, плакали. Кто-то сказал на месте, что водитель сбежал, но потом его вроде бы оперативно нашли», – пояснил собеседник.

По его словам, у предполагаемого виновника аварии из травм было только нос разбит.

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