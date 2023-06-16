Пятница, 16 июня, 2023
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Рязаньстат рассчитал стоимость пикника с шашлыком в Рязани

7info
Изображение от Freepik

В выходные дни каждый житель Рязанской области в среднем 8,5 часов посвящает культурному досугу, спорту и отдыху в кругу семьи, в том числе на природе. Среди любимых видов отдыха — пикник с шашлыками. Об этом говорится в сообщении Рязаньстата.

Эксперты рассчитали стоимость набора для пикника, состоящего из шашлыка, специй, овощей, хлеба, соусов и напитков по средним ценам мая 2023 года.

На компанию из 4-6 человек для шашлыка берем 1,3 кг мяса, 15 г соли и немного специй, 300 г репчатого лука. Овощи — свежие огурцы и помидоры по 800 г. Хлеб ржаной и пшеничный — по 400 г. В качестве соуса — 500 г кетчупа и 500 г майонеза. Не будет лишним 1 кг картофеля. Из напитков — 1,5 л пива, по 1 л сока, минеральной воды и газированных напитков.

Самым бюджетный вариант — пикник с шашлыком из курицы. Он обойдется рязанцам в 1274 руб. Если выбрать свинину, то затраты составят 1500 руб. Оба набора на 7% дешевле, чем годом ранее. Самый дорогой вид мяса — баранина. С таким шашлыком стоимость набора для пикника составит 1906 руб. По сравнению с прошлым годом сумма выросла незначительно, менее одного процента.

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