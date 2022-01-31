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Понедельник, 31 января, 2022

Рязанские поликлиники приостановили плановый приём из-за «омикрона»

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Рязанские поликлиники приостановили плановый приём из-за «омикрона»

7info
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В целях профилактики распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» в медицинских учреждениях Рязанской области с 31 января приостанавливаются плановые медосмотры и диспансеризация взрослых и детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Также приостановлена плановая медицинская помощь взрослому населению в поликлиниках. За исключением пациентов, для которых отсутствие медпомощи опасно.

Не приостанавливается:

  • оказание медицинской помощи в медицинских организациях стоматологического профиля;
  • оказание медицинской помощи в женских консультациях;
  • иные виды профилактических медицинских осмотров, в том числе предварительные, периодические, предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры.

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