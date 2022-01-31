Рязанские поликлиники приостановили плановый приём из-за «омикрона»

В целях профилактики распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» в медицинских учреждениях Рязанской области с 31 января приостанавливаются плановые медосмотры и диспансеризация взрослых и детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Также приостановлена плановая медицинская помощь взрослому населению в поликлиниках. За исключением пациентов, для которых отсутствие медпомощи опасно.
Не приостанавливается:
- оказание медицинской помощи в медицинских организациях стоматологического профиля;
- оказание медицинской помощи в женских консультациях;
- иные виды профилактических медицинских осмотров, в том числе предварительные, периодические, предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры.