Рязанские поликлиники приостановили плановый приём из-за «омикрона»

В целях профилактики распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» в медицинских учреждениях Рязанской области с 31 января приостанавливаются плановые медосмотры и диспансеризация взрослых и детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Также приостановлена плановая медицинская помощь взрослому населению в поликлиниках. За исключением пациентов, для которых отсутствие медпомощи опасно.

Не приостанавливается: