Рязанский игумен Исаакий возведен в сан архимандрита

В Христорождественском кафедральном соборе Рязани 3 августа прошла церемония возведения в сан архимандрита игумена Исаакия (Иванова). Удостоверение о новом назначении подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
В соответствие с принятым решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 июля 2025 года, игумен Исаакий (Иванов) возведен митрополитом Рязанским и Михайловским Марком в сан архимандрита.
Ранее стало известно, что настоятелем Благовещенской церкви в Рязани назначен иерей Даниил Маслов.