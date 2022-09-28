Рязанский губернатор Павел Малков прокомментировал итоги референдумов

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой исторический выбор. Подавляющим большинством голосов они заявили, что хотят быть в составе Российской Федерации. Итоги референдума — это решение, определившее судьбу нашего народа с общими традициями, ценностями, прошлым, а теперь и будущим.

Некоторые из тех, кто делал свой выбор, находились в эти дни далеко от дома. Поэтому в регионах России, в том числе в Рязанской области, были открыты избирательные участки и организовано выездное голосование для всех желающих — как в пунктах временного размещения, так и по месту жительства.

Главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей уже признали референдум состоявшимся. Наблюдатели из разных стран мира отмечают легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума не подлежат сомнению. Впереди у нас много работы во благо общей Родины и всех наших граждан. Отныне мы будем решать поставленные задачи вместе.