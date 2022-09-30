Пятница, 30 сентября, 2022
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Рязанский губернатор о подписании договоров: Исторический момент, невероятная атмосфера единства

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Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал подписание договоров о вхождении в состав России новых регионов и речь президента Владимира Путина.

Исторический момент. Президент Владимир Владимирович Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вернулись домой.

Это воля миллионов людей, которые сделали свой выбор. Мы — единый народ, готовый защищать общие ценности и территории, своих людей и свою страну.

Вместе с коллегами из других регионов страны присутствовал на церемонии подписания в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Невероятная атмосфера единства.

Поздравляю глав новых субъектов Российской Федерации, жителей этих регионов, всех россиян!

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