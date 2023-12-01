Рязанский диверсант до подрыва железной дороги устроил атаку БПЛА на аэродром в Дягилеве

До подрыва железнодорожного полотна 11 ноября 2023 года под Рязанью завербованный киевским режимом террорист устроил атаку дронов на военных аэродром Дягилево. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

О задержании жителя Рязанской области, который устроил теракт на жд-путях, официально сообщили в пятницу, 1 декабря. Выяснилось, что кроме этого, мужчина причастен к атаке дронов на аэродром «Дягилево»:

— 20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром «Дягилево» (Рязань), — говорится в сообщении.

Вот что сообщили о задержанном в пресс-службе СК РФ: у мужчины было гражданство России и Италии. В ходе допроса он признался, что в феврале 2023 года был завербован, после этого проходил диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В Рязань вернулся в марте.

— В ходе проведения обысков у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.