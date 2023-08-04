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Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

7info7

Накануне Дня железнодорожника, который отметят 6 августа, состоялся большой праздник, гостями которого стали работники Московско-Рязанского региона Московской железной дороги. В торжественной обстановке прозвучали слова благодарности, тёплые музыкальные поздравления, а лучшие работники и ветераны отрасли получили заслуженные награды.

Свой профессиональный праздник  весь коллектив Московской железной дороги встречает с отличными результатами. Московская магистраль по итогам рейтинговой оценки среди других дорог заняла сразу три первых места: стала абсолютным лидером за июнь, II квартал и первое полугодие текущего года.

С наступающим Днем железнодорожника коллег поздравил заместитель начальника Московской железной дороги — по территориальному управлению Сергей Дмитров. Он отметил, что каждый магистрали вносит свой вклад в эффективную работу МЖД.

–Профессия железнодорожника справедливо считается одной из самых престижных и уважаемых и, вместе с тем, очень трудной и ответственной. Она требует от человека самого внимательного отношения к своим обязанностям и особой надёжности. В подразделениях Рязанского территориального управления Московской железной дороги в подавляющем большинстве работают люди, которые обладают этими качествами, — сказал  Сергей Дмитров.

Рязанское направление одно из самых интенсивных по движению. Через наш регион идут поезда в среднее Поволжье, на Южный Урал, Северный Кавказ, в страны Средней Азии, Казахстан и обратно.

В 2022 году со станций области погружено около 10,5  млн тонн различных грузов, рост к 2021 году составил почти 4%.

Сейчас в Рязанской области более 200 предприятий используют железнодорожный транспорт для перевозки своей продукции: нефти и нефтепродуктов, химикатов, соды, зерна, промышленного сырья, стройматериалов и др.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал, что для региона железная дорога имеет стратегическое значение, она обеспечивает и экономическое развитие, и благополучие людей. Благодаря профессионализму железнодорожников путешествовать по стране, отправляться в деловые поездки, навещать родственников можно комфортно и безопасно. Также глава региона отметил: рязанские железнодорожники принимают участие в важнейших стройках, выполняют задачи в рамках проведения специальной военной операции, отправляют гуманитарные грузы жителям новых территорий страны.

– Спасибо вам за ваш труд и внимание к клиентам. Вы поддерживаете лучшие традиции, работаете ответственно, повышаете качество обслуживания пассажиров, качество перевозки грузов, осуществляете безопасность, внедряете электронные сервисы и услуги, – сказал Павел Малков.

Благодарственные письма, грамоты, ценные подарки от РЖД, МЖД, Правительства Рязанской области, областной и городской Дум, администрации Рязани получили лучшие работники отрасли. Особые слова благодарности и признательности прозвучали на празднике в адрес ветеранов железнодорожного транспорта. Долгими аплодисментами зрители приветствовали семью Пятовых, где несколько поколений работает на железной дороге.  

Праздничное настроение гостям мероприятия подарили рязанские артисты и творческие коллективы.

Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником
Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

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