Понедельник, 27 февраля, 2023
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Рязанских перевозчиков вызвали в мэрию из-за нарушения интервалов движения

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Управление транспорта администрации Рязани проведёт с перевозчиками совещание на этой неделе из-за нарушения интервалов движения. Об этом стало известно на совещании, провела которое мэр Елена Сорокина 27 февраля.

Ранее в социальных сетях рязанцы оставили много жалоб на работу общественного транспорта. Поступали сообщения с жалобами на большие интервалы движения на маршрутах регулярных перевозок коммерческих автобусов под номерами 50, 71 и 30 в выходные дни.

Сотрудники управления транспорта провели мониторинг. Выяснилось, что на этих маршрутах работало достаточное количество машин. Интервалы движения перевозчики нарушили с 21.00 до 22.00. Как отметили специалисты, это связано с отсутствием контроля за регулярностью движения транспорта со стороны перевозчика. Также они обратили внимание на плохую работу диспетчеров организаций.

На заседании также обсудили вопросы благоустройства и уборки Рязани, закупки квартир для детей-сирот. Так как не все управляющие компании добросовестно проводят уборку дворов, контроль за их работой будет усилен. Также было отмечено, что в этом году планируется приобрести 56 квартир. По 14 объектам заключены договоры с подрядчиками, по остальным – продолжаются закупочные процедуры.

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