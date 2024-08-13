Рязанские врачи и волонтёры отправились в зону СВО

12 августа из Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в зону СВО отправилась группа врачей Рязанской области и города Кемерово. Также в ее составе два волонтера медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева, мама участника СВО, погибшего в зоне боевых действий.

Все участники группы прошли обучение первого этапа по программе «Готов к санитарной обороне». После этого были организованы практические занятия для отработки полученных навыков.

«Провели тренировку на биомодели боевой версии ГСО (2 ступень). Благодарим Романа Евгеньевича Калинина, ректора РязГМУ, и коллектив вивария за отличную организацию. Собрались самые отважные ребята, многие уже с боевым опытом. Каждый выполнил полный алгоритм подготовки. Сразу после окончания тренинга разделились на две группы. Одна отправилась в новый регион — прифронтовой госпиталь, другая — в приграничный регион. Там, где сейчас особенно „жарко“. Ребята практически не отвлекались на теоретические вопросы, все время посвятили отработке практических навыков. Все всё понимают. Больше добавить нечего. Такое сейчас время», — рассказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России», федеральный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Дмитрий Хубезов.