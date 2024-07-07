Воскресенье, 7 июля, 2024

«Рязанские перезвоны» вновь зазвучали в Кремле

Автор: 7info

Опубликовано

7 июля в Рязанском Кремле прошел IX Международный фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны». Событие предварило День семьи, любви и верности.

Мероприятие началось с общей молитвы, после которой хор исполнил песню «Прекрасное далеко». Митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратил внимание гостей на ценность в жизни каждого человек семьи, которая является основой общества, источником любви, поддержки и преемственности поколений. День семьи, любви и верности призван напомнить о главных ценностях, о верности, преданности и любви, которые помогают преодолевать жизненные трудности. Ярким украшением торжества стал фестиваль звонарей.

В рамках праздника более 15 семей, проживших в браке свыше 30 лет, были награждены медалью «За любовь и верность». Фестиваль открыл лучший звонарь Ростовской области. Всего в нем приняли участие более 50 звонарей, включая делегацию мастеров из Минска. Самому юному участнику «Перезвонов» всего 6 лет.

Помимо выступлений звонарей, на фестивале работали многочисленные мастер-классы для всей семьи, выставка рукоделия и ярмарки.

"Рязанские перезвоны" вновь зазвучали в Кремле
"Рязанские перезвоны" вновь зазвучали в Кремле

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Касимове погиб водитель скутера

В Рязани в Горроще опрокинулся легковой автомобиль

В Государственном Кремлевском дворце чествовали семью священника из Ряжского района

Рязанскую область отметили памятной наградой Международной выставки-форума «Россия»

Павел Малков: Благоустройство прибрежной зоны в Сасове – очень интересный, красивый, необычный проект

В Рязани на улице Зубковой автомобиль въехал в столб

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на рязанцев

Эксперты назвали способы быстро убрать траву с садовых дорожек

Место скорби

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими на рязанском участке трассы Р-22

В Рязани на мужчину напали с ножом

Григорий Лепс рассказал о своей избраннице в «Шоу Воли» на ТНТ   

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Касимове погиб водитель скутера

Новости Касимова
Смертельная авария произошла 7 июля.

В Рязани в Горроще опрокинулся легковой автомобиль

Новости Рязани
Уточняется, что обошлось без пострадавших.

В Государственном Кремлевском дворце чествовали семью священника из Ряжского района

Новости Рязани
Это можно будет увидеть в эфире "Первого канала" уже сегодня, 7 июля.

Рязанскую область отметили памятной наградой Международной выставки-форума «Россия»

Новости Рязани
Делегацию Рязанской области возглавил заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин.

Павел Малков: Благоустройство прибрежной зоны в Сасове – очень интересный, красивый, необычный проект

Новости Рязани
Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе рабочей поездки в Сасовский район.