«Рязанские перезвоны» вновь зазвучали в Кремле

7 июля в Рязанском Кремле прошел IX Международный фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны». Событие предварило День семьи, любви и верности.

Мероприятие началось с общей молитвы, после которой хор исполнил песню «Прекрасное далеко». Митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратил внимание гостей на ценность в жизни каждого человек семьи, которая является основой общества, источником любви, поддержки и преемственности поколений. День семьи, любви и верности призван напомнить о главных ценностях, о верности, преданности и любви, которые помогают преодолевать жизненные трудности. Ярким украшением торжества стал фестиваль звонарей.

В рамках праздника более 15 семей, проживших в браке свыше 30 лет, были награждены медалью «За любовь и верность». Фестиваль открыл лучший звонарь Ростовской области. Всего в нем приняли участие более 50 звонарей, включая делегацию мастеров из Минска. Самому юному участнику «Перезвонов» всего 6 лет.

Помимо выступлений звонарей, на фестивале работали многочисленные мастер-классы для всей семьи, выставка рукоделия и ярмарки.