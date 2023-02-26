Рязанские активисты ответили на вопросы об установке троллейбуса как арт-объекта

В Рязани активисты ответили на вопросы горожан об установке троллейбусов КТГ-2 и ЗиУ-683 в качестве арт-объектов. Об этом сообщается в группе stvchannel — Рязань: о городской среде.

«В каком виде вы видите этот арт-объект?»

Исторические троллейбусы планируют разместить на огороженном постаменте, на который невозможно залезть. Это предполагает высоту постаментов около полутора метров, длину 10,5 и ширину 3 метра для КТГ-2 и 18,55х3 метра для ЗиУ-683Б. Предполагается направить на объекты камеры наблюдения.

«Почему бы не использовать эти троллейбусы как музейные транспортные средства, чтобы они ездили по городу?»

Троллейбусам потребуется очень серьёзный ремонт. Возможно, троллейбус с гармошкой вообще не получится довести до ходового состояния. Также нужны будут водители и техобслуживание. УРТ в настоящее время и так не хватает людей.

«Рассматривается ли Лесопарк в качестве места для установки троллейбусов?»

Лесопарк рассматривался, но в опрос не попал. Территория, благоустраиваемая в этом году, наиболее подвержена подтоплению, и чтобы разместить там технику, понадобится более высокий постамент. Также из-за подтоплений весной там будет высокая влажность, и троллейбусы будут быстрее ржаветь. Активисты видят возможность размещения арт-объекта в Лесопарке или в Торговом городке.

«Собственно, а что дальше?»

Сведения о предполагаемом постаменте активисты передадут в управление транспорта. Затем вопрос должны обсудить в управлении благоустройства.